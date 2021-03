Droga, 35 kg hashish in garage e 64mila euro, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Nascondeva 35 chili di hashish in un garage a Figline Valdarno (Firenze). Per questo un 32enne è stato arrestato oggi dai carabinieri. In possesso dell'uomo, marocchino, sono stati trovati anche 230 grammi di cocaina e 64mila euro in contanti. Il denaro era nascosto in parte nel garage e in parte nell'auto del 32enne. All'operazione hanno partecipato anche le unità cinofile antidroga. (ANSA).