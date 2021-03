Covid: Toscana, altri 27 morti, età media cala a 77,9 anni

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - E' di 1.197 nuovi casi (età media 44 anni) e altri 27 decessi (con età media 77,9 anni) l'aggiornamento del Coronavirus in Toscana secondo il report delle 24 ore che registra però anche 1.297 guariti, numero superiore ai nuovi pazienti. In aumento però i ricoveri e c'è anche una crescita dei pazienti nelle terapie intensive.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono oggi in totale a 185.755 i contagiati (+0,6%) mentre i guariti totali sono 154.068 (+0,8%), tutte guarigioni complete con tampone negativo.

Il totale dei morti in Toscana sale con oggi a 5.176 vittime.

Ora ci sono in Toscana 26.511 pazienti positivi, in lieve calo (-0,5% su ieri) di cui 1.741 ricoverati in ospedale (+12 persone su ieri, pari al + 0,7%) e tra questi 253 sono in terapia intensiva (10 in più, +4,1%). Gli altri 24.770 pazienti sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o sono privi di sintomi (-139 su ieri, -0,6%).

Infine, le persone in quarantena, anch'esse isolate a casa, in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con contagiati sono oggi 41.074 (-224 su ieri, -0,5%). (ANSA).