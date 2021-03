Serie C: tre punti di penalizzazione al Livorno

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Ultimo nel girone A di serie C, il Livorno si è visto infliggere tre punti di penalizzazione dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale per "una serie di irregolarità - informa la Figc - in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, dipendenti e collaboratori".

In seguito al deferimento da parte della Procura federale, il Tfn ha inflitto cinque mesi di inibizione a Giorgio Heller e un mese ad Antonio Mastrangelo, all'epoca dei fatti rispettivamente presidente del Cda e sindaco unico del club (ANSA).