Per 'Ferita' JR a Palazzo Strozzi 1 mln di fan social

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Sono state oltre un milione le persone raggiunte dai primi post pubblicati sui canali social di Palazzo Strozzi dopo l'inaugurazione dell'installazione di JR, artista contemporaneo tra i più celebri al mondo che sulla facciata di Palazzo Strozzi propone una riflessione sull'accessibilità ai luoghi della cultura nell'epoca del Covid-19.

In particolare, fa sapere una nota, il post ha raccolto oltre 50.000 like su Instagram e oltre 6.000 reazioni e 4.000 condivisioni su Facebook. La community online di Palazzo Strozzi è inoltre aumentata in tre giorni del 11%, con una particolare crescita del pubblico giovane under 24. L'opera dal titolo 'La ferita', ricorda la nota, si inserisce all'interno di Palazzo Strozzi Future Art, nuovo programma della Fondazione Palazzo Strozzi nato dalla collaborazione con Andy Bianchedi in memoria di Hillary Merkus Recordati. L'iniziativa si pone l'obiettivo di creare una piattaforma per l'arte del presente, ponendo la promozione della creatività, il coinvolgimento del pubblico e il sostegno alle nuove generazioni come valori di riferimento per un rilancio del sistema culturale attraverso il coinvolgimento di artisti contemporanei italiani e internazionali a Palazzo Strozzi. (ANSA).