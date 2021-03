I luoghi senesi di Tozzi in una mappa digitale e interattiva

SIENA - Una mappa digitale e un volume per ripercorrere i luoghi di Siena descritti nelle opere di Federigo Tozzi: dai vicoli e dalle vie del centro storico alle fonti, dai luoghi di culto alle piazze, dalle botteghe artigiane alle dimore signorili, fino all'immediata periferia. E' quanto realizzato dal Dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell'Università di Siena, insieme alla Fondazione Monte dei Paschi e patrocinato dall'Edizione nazionale dell'opera omnia di Tozzi e dal Lions Club di Siena.

La mappa interattiva può essere consultata a distanza, oppure utilizzata come guida attraverso uno smartphone. In questo secondo caso, l'utente vedrà la propria posizione rispetto ai luoghi reali e potrà confrontarli con i brani d'autore e le foto d'epoca, tratte dall'Archivio Malandrini e da altri archivi privati. La mappa, già attiva, è consultabile all'indirizzo www.federigotozzi.unisi.it. Nel volume cartaceo, invece, sono presenti gli stessi contenuti testuali e visuali della mappa, una mappa cartacea di grande formato, cartoline e segnalibri d'autore. La presenza di codici Qr nei supporti cartacei permette un'interazione con la dimensione digitale. Tutto il materiale è già disponibile in distribuzione gratuita nelle librerie, nelle scuole e nelle università senesi. (ANSA).