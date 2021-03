Estate Fiorentina 2021 confermata, eventi dedicati a Dante

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - L'Estate fiorentina 2021 si farà malgrado le incertezze dettate dal Covid: il 29 marzo aprirà il bando di partecipazione (fino al 27 aprile) rivolto alle associazioni culturali e nello stesso avviso, per la prima volta, verranno uniti i contributi triennali 2021-2023 con un massimo di 10 mila euro per gli eventi estivi e senza limiti per le attività triennali. Come spiegato nel corso di una videoconferenza stampa sono confermati i 15 festival cittadini, dal 'Florence Jazz' a 'Secret Florence', da 'Apriti Cinema' a 'Cirk Fantastik'. Per quanto riguarda i soldi sono già impegnati 500 mila euro per i festival e non sono previste variazioni di spesa rispetto agli scorsi anni, l'importo finale verrà calibrato in base ai progetti vincitori del bando e agli sponsor. L'Estate fiorentina - organizzata da Mus.e - durerà quattro mesi, da giugno a settembre: gli eventi potranno essere realizzati, qualora l'emergenza sanitaria non consentisse lo svolgimento in presenza, anche su piattaforme digitali. L'avviso è composto da due sezioni: una per i soggetti culturali operanti a Firenze per il sostegno alle attività istituzionali del triennio 2021-2022-2023 e l'altra sezione per tutti i soggetti culturali, anche non fiorentini, per l'Estate 2021. (ANSA).