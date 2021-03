Covid: Toscana, altri 31 morti, loro età media 80,5 anni

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Sono altri 1.062 (+0,6%) i nuovi positivi, in calo su ieri, e altri 31 i morti (età media 80,5 anni; le vittime totali salgono a 5.149) per Covid in Toscana secondo il report delle 24 ore che registra anche 1.172 guariti (+0,8%). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati in tutto 184.558 i contagiati in Toscana e 152.771 i guariti. I positivi sono ora 26.638 (- 0,5 per cento) di cui 1.729 ricoverati in ospedale (+23 unità pari al + 1,3%; 243 quelli in terapia intensiva) e 24.909 in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-164 persone). Inoltre, ci sono in quarantena con sorveglianza attiva Asl, isolate per contatti con casi di contagio, altre 41.298 persone (+913 su ieri, con un aumento del 2,3 per cento).

