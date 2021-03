COVID, il punto inToscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - La Toscana in affanno sulle vaccinazioni agli anziani, col rischio di ulteriore pressing sugli ospedali con peggioramento dell'Rt, spera di recuperare posizioni presto. Giani intanto annuncia 46.000 dosi da ora al 28 marzo per gli over 80. Intanto gli ultimi dati sui contagi delle 24 ore sono scesi in modo incoraggiante e Giani sottolinea che se Firenze "tiene, tutta la Toscana va verso un decremento dei contagi". L'area del capoluogo ha la maggiore concentrazione demografica della regione e pesa sulle statistiche in base a cui si decide. "La cosa positiva - ha spiegato Giani - è che vedo nelle ultime ore e negli ultimi giorni una tendenza a un contenimento dei contagi, anche stamani sono 1.062, ieri erano stati 1.146, quindi significa che si cominciano a vedere i risultati di quella che è stata la politica di restrizioni, come noi abbiamo fatto, a macchia di leopardo". Giani segnala una "discesa nel Pistoiese a 254 casi su 100mila abitanti: quindi le zone rosse cominciano a produrre degli effetti". Zona rossa oggi decisa per Borgo a Mozzano (95/o comune in questo stato) che insieme ad alte località rende più intenso l'arancione in cui si mantiene ancora in prevalenza la provincia di Lucca. Sul capitolo vaccini, lo stesso Giani ha annunciato 1.000 dosi al giorno per i volontari impegnati nelle organizzazioni di soccorso (118) e dei servizi socio-sanitari. E all'Aou Pisa si testa la fase 2 clinica del vaccino italiano Reithera. Stasera sono state riaperte per le prenotazioni per gli 'estremamente fragili', fino a esaurimento dosi. In generale nelle 24 ore continua la striscia dei morti inToscana - altre 31 vittime, numeri da strage, età media odierna 80,5 anni - e compare un preoccupante dato nelle scuole: dall'8 al 14 marzo (ultimo dato disponibile) si sono contati 1.333 positivi nella fascia di età 0-18 anni; sono il 15,6% dei nuovi contagi registrati nel periodo nella regione. (ANSA).