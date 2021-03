Cda Mps, mancano i presupposti per l'azione di responsabilità

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Il cda di Mps permetterà ai soci di esprimersi sull'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, proposta da Bluebell Partners pur ritenendo che "allo stato non vi siano i presupposti per l'avvio" della stessa. La richiesta, che trova sponda nel M5S, è stata motivata da Bluebell con il fatto che Mps ha dovuto accantonare 400 milioni di euro per rischi legali dopo la condanna di Profumo e Viola. Il fondo di Giuseppe Bivona, ricorda Mps, è portatore "di un interesse in proprio confliggente con quello" della banca in quanto consulente di alcuni investitori che hanno fatto causa a Siena. (ANSA).