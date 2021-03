Caos Fiorentina, Prandelli vicino alle dimissioni

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - Sono ore difficili in casa Fiorentina. Il tecnico Cesare Prandelli starebbe meditando di dimettersi: la voce dell'addio alla panchina viole dell'ex ct della nazionale ha cominciato a farsi insistente in città.

Prandelli, che dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Milan aveva deciso anche di non parlare al termine dell'incontro, sin dal suo ritorno alla società viola ha vissuto questa esperienza in maniera particolare, perché da sempre molto legato ai colori della squadra e a Firenze, ma sempre con il futuro incerto sulla panchina viola.

Nelle prossime è atteso l'annuncio ufficiale da parte del tecnico e poi anche quello della Fiorentina. Se matureranno definitivamente le dimissioni e non ci saranno ripensamenti, è probabile che sulla panchina del club gigliato i dirigenti richiamino Beppe Iachini, che era stato proprio sostituito da Cesare Prandelli. (ANSA).