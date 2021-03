Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAR - Si allunga l'elenco della microzone rosse in una Toscana che, anche questa settimana, per l'emergenza sanitaria da Covid-19 rimane arancione. Il presidente della Regione Eugenio Giani firmerà domani, martedì 23 marzo, un'ordinanza che interessa i comuni di Altopascio, Villa Basilica e Bagni di Lucca in provincia di Lucca: tre territori vicini al confine con la provincia di Pistoia, zona rossa oramai da oltre due settimane, e dove è più forte il contagio. I tre comuni lucchesi diventeranno dunque da mercoledì 24 marzo rossi anche loro, fino a domenica 28 marzo. Salgono così a 94 su 273 totali i comuni rossi in Toscana. Giani ha anche accolto la richiesta di chiusura delle scuole avanzata per il suo territorio dalla sindaca di Lastra a Signa (Firenze) Angela Bagni.

Riguardo all'andamento dell'epidemia, nelle ultime 24 ore registrati 1.140 nuovi casi di Coronavirus, con un tasso di positività saluto all'8,47. Purtroppo si registrano altri 23 decessi. Forte aumento dei ricoveri, in calo per alcuni giorni: nelle ultime 24 ore più 53 che riportano il totale sopra 1.700 (1.706 per la precisione) di cui 245 in terapia intensiva (stabili).

Fronte vaccini: dalla ripresa della somministrazione di AstraZeneca è salito al 18,6% la percentuale di quanti hanno deciso di rinunciare alla somministrazione. Intanto fra oggi e domani saranno consegnate alla Toscana le prime 1.080 dosi di anticorpi monoclonali Bamlanivimab prodotti dalla Eli Lilly.

Individuate le 12 strutture specialistiche sul territorio regionale idonee a praticare il trattamento, ma con l'arrivo di altre dosi il numero dei centri sarà ampliato. Gli anticorpi monoclonali, secondo le indicazioni dell'Aifa, saranno somministrati a pazienti attualmente in isolamento domiciliare, selezionati dalle Usca e dai medici di medicina generale che li indirizzeranno presso i centri specialistici. (ANSA).