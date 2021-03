Maltempo: Toscana, vento con raffiche grecale fino a 80 kmh

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - La Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per vento di grecale, valido fino alla prossima mezzanotte nelle seguenti zone: Valdarno Superiore, Valdarno Inferiore, Firenze, Bisenzio ed Ombrone Pistoiese, Valdichiana. Su queste aree, in particolare sulle zone collinari e sui rilievi più esposti, potranno esserci forti raffiche fino a 60-80 chilometri all'ora. Poi, spiega la Regione, dopo una temporanea attenuazione, domani, lunedì 22, solo sulla zona della Valdichiana, a partire dalle 9, vi sarà una nuova criticità gialla. Sulle altre zone di allerta sopra citate, i venti di grecale saranno in ulteriore attenuazione.

Inoltre, previsti mari mossi o molto mossi fino a stasera, al largo ed a sud dell'isola d'Elba. (ANSA).