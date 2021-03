Covid:statua simbolo lotta a virus davanti a ospedale Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 21 MAR - Inaugurata davanti all'ospedale San Donato di Arezzo la statua dell'artista Ennzo Scatragli in ricordo delle vittime del Covid e come monito a continuare la battaglia contro il virus. L'opera è intitolata Ut e all'inaugurazione era presente il presidente della Toscana Eugenio Giani più altre autorità fra cui il sindaco Alessandro Ghinelli, il senatore Riccardo Nencini e il sottosegretario al Lavoro Tiziana Nisini. Per Giani "è un momento difficile, penso a tutti coloro che stanno soffrendo e a tutti coloro che non ci sono più ma siamo qui a testimoniare lo sforzo per uscirne. Quando passerà non dobbiamo metterla in un angolo della mente la pandemia ma tenerla sempre presente. E questa statua - ha concluso - servirà anche a questo". L'obelisco contemporaneo di Scatragli si chiama Ut (travertino noce e bronzo patinato, dorature) e, è stato spiegato, "diventa insieme presenza, essenza, esperienza di tanti, troppi nomi. La presenza rappresenta la condivisione dolorosa: l'essenza spirituale di tutti, che si connatura all'esperienza drammatica di ciascuno". (ANSA).