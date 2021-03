Covid: Toscana, altri 36 morti, loro età media 82,8 anni

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - E' di 1.358 di nuovi casi, con un'età media di 43 anni, e di 36 decessi, con età media 82,8 anni (totale delle vittime va a 5.095) l'aggiornamento delle 24 ore in Toscana per il Covid. La regione raggiunge 182.356 (+0,8%) casi totali di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 1.025 - tutte guarigioni complete, con tampone negativo - nelle 24 ore e crescono dello 0,7% raggiungendo quota totale di 150.913 persone. Gli attualmente positivi sono oggi 26.348 (+1,1%) rispetto a ieri di cui ricoverati 1.653 (-11 su ieri; 245 in terapia intensiva, +5 persone pari al +2,1%) e 24.695 in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (+308 su ieri, +1,3%). Ci sono 40.038 persone in quarantena (-715 su ieri, -1,8%) anch'esse isolate al domicilio, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con contagi. (ANSA).