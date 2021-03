Covid: Toscana, 1.358 nuovi casi, tasso positivi al 6,49%

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - I nuovi casi Covid rilevati nelle 24 ore in Toscana sono 1.358 su 20.929 test di cui 15.356 tamponi molecolari e 5.573 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è al 6,49% (13,7% sulle prime diagnosi). Lo evidenzia il governatore Eugenio Giani su Fb allegando al post un'immagine dall'ospedale di Arezzo dove Giani si trova stamani per una iniziativa legata al Covid. "Con la foto sulla tuta per far vedere il sorriso al marito - descrive l'immagine il presidente della Toscana -. Così Patrizia ha salutato Sergio ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale di Arezzo. Adesso si trova alle cure intermedie e tra poco tornerà a casa, consapevole che le cure dei medici salvano la vita ma che anche l'amore può aiutare a guarire". (ANSA).