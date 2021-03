Atletica: Viareggio ricorda Pietro Mennea in percorso pineta

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 MAR - Installate a Viareggio (Lucca) targhe che ricordano il velocista Pietro Mennea. Sono state messe lungo il percorso podistico della pineta di Ponente che porta il suo nome e si sviluppa per 3 chilometri. Oggi ricorre l'anniversario del decesso avvenuto nel 2013. "Mennea era legato a Viareggio, sia per storia che per affetto personale - dichiara l'assessore allo sport Rodolfo Salemi -: oggi, 21 marzo, ricorrono otto anni dalla sua scomparsa e Viareggio ha voluto dedicargli questo piccolo ma significativo omaggio".

Pietro Mennea era legato al Meeting internazionale di atletica leggera di Viareggio come si legge nella targa: "Dedicato al velocista, politico e saggista italiano, campione olimpionico nei 200 metri piani a Mosca 1980", "fu legato alla città di Viareggio dove si allenava con l'intero gruppo di velocisti allo Stadio dei Pini e seppe lasciare il segno nelle indimenticabili edizioni del Meeting internaziomale di atletica leggera negli anni '70 e '80". Il percorso nella pineta è un luogo frequentato da molti sportivi. Il percorso è segnato ogni 100 metri da una piccola placca in metallo - sono 32 in tutto - che marca i metri e viene identificato proprio dalle targhe in ricordo del campione. (ANSA).