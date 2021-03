Covid: Toscana, altri 18 morti, 'frenata' dei ricoverati

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - E' di 1.510 nuovi casi (+0,8%) con un'età media di 44 anni e di 18 deceduti (età media 79 anni, totale 5.059 vittime) l'aggiornamento delle 24 ore sul Coronavirus in Toscana.

Salgono a 180.998 i casi di positività mentre i guariti crescono dello 0,7% - ce ne sono stati 1.080, tutte guarigioni virali, complete - e raggiungono quota 149.888 unità. Gli attualmente positivi sono 26.051 (+1,6% su ieri) di cui ricoverati 1.664 (-30 unità su ieri; 240 in terapia intensiva, sei in meno) e 24.387 in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o senza sintomi (+442 persone su ieri, +1,8%). Inoltre in Toscana ci sono 40.753 (+265) persone, anch'esse isolate al domicilio, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagi.

