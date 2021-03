Covid: Giani,Toscana arancione ma 3 province e comuni rossi

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - Toscana arancione anche la prossima settimana ma con alcune province e comuni in regime di zona rossa Covid. Lo conferma il presidente Eugenio Giani che ha firmato le ordinanze che entreranno in vigore lunedì.

"Rimarranno zona rossa - ha detto Giani - le province di Prato, Pistoia, Arezzo, che hanno avuto dei miglioramenti ma non tali da revocare i provvedimenti" e ci saranno come nuove zone rosse "i sette comuni della Versilia" più quelli "dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore" e in Maremma solo i comuni di "Grosseto, Scarlino, Castel del Piano, Arcidosso e Piancastagnaio". "Accanto a questi provvedimenti - ha poi precisato Giani - c'è una serie di misure che si connettono, come quelle del comune di Barberino Tavarnelle (Firenze) che sarà zona rossa in omogeneità dell'area dell'Empolese", mentre sarà "arancione rafforzato il contesto dal Valdarno inferiore.

Poi vi saranno provvedimenti restrittivi in alcune scuole e in alcuni spazi pubblici nei comuni di Reggello, di Figline e Incisa e una serie di interventi che vengono presi dai sindaci come la chiusura di alcuni spazi a Rosignano e nei comuni limitrofi di Santa Luce, di Castellina Marittima, di Casale".

Nel Comune di Santa Fiora (Grosseto) è stata decisa la chiusura delle scuole medie superiori. (ANSA).