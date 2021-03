Musei: Andrea Di Lorenzo nominato direttore del Ginori

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - E' Andrea Di Lorenzo il direttore del Museo Ginori. Lo annuncia all'ANSA il professor Tomaso Montanari, presidente della Fondazione Museo Archivio Ginori della manifattura di Doccia. Di Lorenzo, attuale vicedirettore vicario del Museo Poldi Pezzoli di Milano, è stato nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione al termie di una selezione ad evidenza pubblica. Della commissione di valutazione facevano parte Francesco Caglioti, ordinario alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Paola D'Agostino, direttrice del Museo Nazionale del Bargello e Tomaso Montanari.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato positivamente anche gli ulteriori profili sottoposti dalla Commissione di Valutazione, apprezzandone le peculiarità e valutandone i possibili contributi per lo sviluppo dell'ente.

La biografia di Andrea Di Lorenzo, 57 anni, sottolinea Montanari, "tiene insieme la competenza scientifica di uno storico dell'arte impegnato nella ricerca a livelli internazionali e l'esperienza di governo, e di finanziamento, di uno straordinario museo di fondazione. Il suo arrivo come direttore del Museo Ginori è il primo essenziale passo per la costruzione di un'istituzione culturale che sia al tempo stesso un punto di riferimento per la collettività di Sesto Fiorentino, della Piana e di Firenze e un nodo essenziale nella geografia museale internazionale". (ANSA).