Covid: in Toscana altri 25 morti, calo nei ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - Con 1.365 i positivi in più rispetto a ieri da inizio dell'epidemia in Toscana sono 179.488 i contagi. I nuovi casi, età media 43 anni, sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre il tasso di positività su 14.887 tamponi molecolari e 8.578 antigenici rapidi, scende rispetto a ieri (era 6,1%) ed è pari a 5,8% (sulle prime diagnosi è del 12,3%, ieri era 13,2. Purtroppo ci sono stati altri 25 decessi - 18 uomini e 7 donne con un'età media di 79 anni - che portano il dato complessivo a 5.041.

calano invece i ricoveri: sono 1.694, 6 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), di cui 246 in terapia intensiva (stabili). Questi i dati diffusi dalla Regione.

Ancora, i guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 148.808 (82,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 25.639, +1,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 23.945 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (307 in più rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 40.488 (381 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Tra le singole province Firenze nelle ultime 24 ore ha avuto 385 casi in più, Pistoia 149, Pisa 146, Lucca 133, Arezzo 131, Prato 111, Grosseto 95, Livorno 86, Siena 68, Massa Carrara 61, Grosseto. (ANSA).