Vaccini: Regione, prima dose a tutti gli over 80 entro 25/4

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - "Noi contiamo di arrivare alla prima somministrazione per gli over 80 intorno al 25 aprile e a chiudere con i richiami nella prima metà di maggio. Questo dovrebbe consentire di anticipare di qualche settimana la chiusura della campagna di vaccinazione per gli over 80 che avevamo ipotizzato inizialmente, sulla base anche delle stime di fornitura, per i primi di giugno". Lo ha detto l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, facendo il punto sulla vaccinazione degli over 80 in Toscana.

"Questo è il primo elemento su cui ci impegniamo - ha aggiunto Bezzini - noi come Regione, le aziende sanitarie, i medici di medicina generale, per una grande accelerazione per la vaccinazione degli over 80" che in Toscana sono 320mila. "Questa grande accelerazione - ha concluso Bezzini - la faremo a partire dalla prossima settimana: metteremo a disposizione della medicina generale che sta seguendo questo target di popolazione 50 mila vaccini la prossima settimana, e 70 mila vaccini la settimana successiva quella di Pasqua. Quindi il primo elemento di accelerazione si concretizzerà con circa 120 mila somministrazioni che avverranno nelle prossime due settimane".

