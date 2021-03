Intesa Matera-Firenze per rilanciare il turismo

(ANSA) - MATERA, 18 MAR - "Sostenibilità, ambiente, cura delle persone e del territorio: sono i temi che legano Matera e Firenze, città d'arte, per un rilancio dell'offerta turistica, in vista di una possibile ripresa dei flussi di visitatori dopo i limiti imposti dalla pandemia da covid 19". Lo ha detto il sindaco della Città dei Sassi, Domenico Bennardi, che - secondo quanto reso noto in un comunicato - si è confrontato in videoconferenza con il primo cittadino del capoluogo toscano, Dario Nardella, con il quale "ha concordato un percorso di collaborazione per superare la crisi del settore turistico".

"Da tempo - ha evidenziato Bennardi - le due città coltivano relazioni istituzionali. Abbiamo convenuto che può essere il momento giusto per investire sul rispetto dell'ambiente, la cura delle persone e del territorio, per un turismo attento al patrimonio naturale, artistico e culturale: su queste basi abbiamo ritenuto di poter lavorare insieme, secondo un approccio che Matera ha già fatto proprio, e cioè il modello del turismo sostenibile''. (ANSA).