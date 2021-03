Covid: rischio 'rosso' Pistoia, Prato, Arezzo e Grosseto

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - "Oltre quelle che già conosciamo, Pistoia e Prato" rischiano la zona rossa "la provincia di Arezzo dove faremo una valutazione nelle prossime ore e tra le altre province più a rischio c'è quella di Grosseto". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Pisa - ha aggiunto - la metterei da una parte, in questo momento vedo l'allargamento dell'area del comprensorio del Cuoio all'Empolese Valdelsa quindi verrebbe un'area non provinciale, ma un'area che corrisponde al distretto socio-sanitario dell'Empolese Valdelsa e Valdarno inferiore. Devo dire che è preoccupante la situazione che si sta determinando nella bassa Valdera, con alti livelli a Pontedera, Ponsacco e Calcinaia quindi dovremo fare una valutazione". "Questa discussione - ha detto ancora - la faremo anche in Versilia e poi prenderemo una decisione sulla base dei dati".

Per Giani invece a livello di regione "la Toscana può pensare, ragionevolmente, di rimanere in zona arancione anche per la settimana prossima". L'aumento dei contagi di oggi, ha spiegato, "ce lo aspettavamo. L'anno scorso il punto massimo dei contagi fu in Toscana il 20 di marzo, oggi siamo al 18 di marzo e quella memoria storica ci porta a prevedere questi come i giorni del picco, i giorni più delicati. In realtà per quanto riguarda la determinazione delle zone ci porta a innalzare, ma ad essere a 246 contagi su 100 mila abitanti quindi sotto la soglia di 250". La Regione dunque, ha concluso Giani, andrà avanti "con il metodo che ormai usiamo da quattro settimane cioè ritagliando la zona rossa per quelle zone di livello provinciale in cui si supera i 250 contagi" su 100mila abitanti. (ANSA).