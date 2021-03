Covid: in Toscana oltre 5.000 morti da inizio pandemia

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - La Toscana supera i 5.000 decessi tra i pazienti Covid da inizio pandemia: con 25 nuove morti - 14 uomini e 11 donne, con un'età media di 82 anni - il totale arriva oggi a 5.016 di cui 1.645 a Firenze, 370 a Prato, 415 a Pistoia, 476 a Massa Carrara, 472 a Lucca, 567 a Pisa, 348 a Livorno, 320 ad Arezzo, 215 a Siena, 118 a Grosseto. 70 persone sono decedute in Toscana ma erano residenti fuori regione. E' quanto riporta oggi la Regione nel consueto report sull'andamento dell'epidemia.

Nelle ultime 24 ore, segnate dal balzo dei nuovi casi con 1.513 contagiati (età media 44 anni) - ieri il report giornaliero era stato di 1.275 - che portano a 178.123 il numero totale da inizio dell'epidemia, il numero dei ricoverati raggiunge invece quota 1.700, con un aumento più contenuto rispetto ai giorni scorsi, 6 pazienti in più rispetto a ieri. In totale sono 246 i ricoverati in terapia intensiva, 5 in più.

I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre il tasso di positività sale di un punto percentuale ed è al 6,1% su 15.302 tamponi molecolari e 9.462 tamponi antigenici rapidi. E' invece pari al 13,2% sulle prime diagnosi.è risultato positivo. Riguardo alla singole province Firenze ha avuto 379 casi in più rispetto a ieri, Arezzo 197, Lucca 189, Pisa 141, Pistoia 137, Livorno 123, Prato 113, Grosseto 94, Massa Carrara 81, Siena 59.

Complessivamente, 23.638 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (425 in più rispetto a ieri, più 1,8%). Sono 40.869 (351 in più rispetto a ieri, più 0,9%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).