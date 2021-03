Unità Italia: Palazzo Regione Toscana illuminato Tricolore

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Palazzo Strozzi Sacrati, il palazzo della presidenza della Regione Toscana in piazza Duomo a Firenze, da ieri sera è illuminato di verde, bianco e rosso, un effetto tricolore per ricordare i 160 anni dall'Unità d'Italia: il 17 marzo 1861 nasceva il Regno d'Italia, che contava allora 23 milioni di persone, spesso divisi da dialetti regionali che ostacolavano la comprensione ma uniti da una storia comune. Palazzo Strozzi Sacrati rimarrà illuminato di verde, bianco e rosso per alcuni giorni. "Solo il 17 marzo 1861 - sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani - l'Italia poté definirsi una e indivisibile, come sarà poi scritto nella Costituzione. L'unità è un valore imprescindibile per superare anche, insieme, l'emergenza, sanitaria ed economica, che tutti siamo vivendo".

(ANSA).