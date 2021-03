Giani: "In arrivo 125mila dosi Pfizer destinate a over 80"

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - "Nelle prossime due settimane arriveranno in Toscana 125mila vaccini Pfizer che saranno destinati agli ultraottantenni". Lo scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Fb in cui aggiunge che "potremo dare così un'accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni".

Il governatore fa anche sapere che per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, che saranno vaccinati con Moderna, si sono già registrati sul portale "oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver". (ANSA).