Franceschini, favorevole a Stadio Franchi nel Pnrr

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - "Valutiamo la possibilità di far rientrare lo stadio Franchi di Firenze, progettato da Nervi, nel novero dei grandi attrattori culturali " da riqualificare con i fondi del PnRR,. Quella dei grandi attrattori "è ancora una ipotesi su cui lavorare, se dal Parlamento mi viene questa indicazione per un'opera architettonica di grande valore come lo stadio Franchi di Nervi, questa è una integrazione che si può fare ovviamente , che sono favorevole a fare". Il ministro della cultura Dario Franceschini risponde così ai tanti parlamentari che nel dibattito seguito alla presentazione delle linee programmatiche del suo mandato gli chiedevano di intervenire per salvare lo stadio. "Siete in tanti a chiedermelo, ho ricevuto su questo anche una lettera del sindaco di Firenze Nardella. Si tratta di un'opera di grande valore, non c'è più l'ipotesi di un intervento di un privato, quindi essendo lo stadio di proprietà del comune si chiede di immaginare un intervento con risorse pubbliche su un bene che resta pubblico. Più o meno gli interventi sui grandi attrattori culturali sono finalizzati a questo" conclude il ministro citando a volo d'uccello altri progetti della lista dall'Arsenale di Venezia al parco del Po a Torino, dal sistema dei porti genovesi al progetto due volte Uffizi a Firenze, il porto vecchio di Trieste, la via Appia a Roma.

"Ringrazio a nome della città il ministro Dario Franceschini", ha scritto, su Facebook, il sindaco di Firenze Dario Nardella. "Finalmente - ha aggiunto - le istituzioni tutte unite, Governo, Parlamento, Comune, prendono un impegno forte e chiaro per dare un nuovo futuro allo stadio progettato dall'architetto Nervi, un bene pubblico, un simbolo del calcio, di bellezza architettonica che ci è invidiato in tutto il mondo e che resterà per sempre di Firenze e dei fiorentini". (ANSA).