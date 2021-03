Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - "Nelle prossime due settimane arriveranno in Toscana 125mila vaccini Pfizer che saranno destinati agli ultraottantenni". Lo scrive il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in un post su Fb in cui aggiunge che "potremo dare così un'accelerata decisiva anche alla vaccinazione delle persone con più di 80 anni". Il governatore fa anche sapere che per quanto riguarda gli estremamente vulnerabili, che saranno vaccinati con Moderna, si sono già registrati sul portale "oltre 40mila persone e 11mila conviventi/caregiver".

Intanto non accenna a calare la curva della pandemia: in aumento il numero dei casi giornalieri - 1.275 nelle ultime 24 ore - anche se il tasso di positività scende leggermente - è al 5,1 - a fronte di un numero maggiore di tamponi effettuati. Si contano poi altri 21 decessi e Toscana. Non si fermano neanche i ricoveri: sono 25 in più che portano il totale a 1.694, di cui 241 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri). E secondo l'algoritmo messo a punto dallo statistico Livia Fenga, la Toscana è tra le otto regioni per le quali per metà aprile si prevede un aumento di casi positivi. Il tasso di crescita sarebbe "molto sostanziale".

Tra le province, come sottolineato oggi dal sindaco Dario Nardella, Firenze "è rimasta la linea Maginot del contagio in Toscana, cioè la provincia meno grave perché i provvedimenti che abbiamo preso sulla movida nelle scorse settimane qualche effetto lo hanno prodotto. Noi siamo arancioni dal punto di vista epidemiologico - ha anche detto - ma siamo in emergenza per quel che riguarda la pressione sugli ospedali. Ne ho parlato con la Asl proprio lunedì mattina, praticamente siamo oltre il 50% di posti letto totali disponibili usati per i pazienti Covid. Cio' significa che se aumentano i pazienti Covid dobbiamo sottrarre posti letti alle terapie ordinarie, questo è il grosso problema". "Firenze - ha concluso - è l'ultimo argine affinché la Toscana non diventi rossa. Non sarà facile ma certo non potremmo dare la colpa ai cittadini perché per ora si stanno impegnando al massimo". (ANSA).