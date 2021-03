Cinghiale vicino a scuola materna nel Fiorentino, abbattuto

(ANSA) - COMPIOBBI (FIRENZE), 17 MAR - Arrivato nei pressi di una scuola materna nel Fiorentino, a Compiobbi, frazione di Fiesole, un cinghiale è stato poi abbattuto dalla polizia provinciale. Lo rende noto la Città metropolitana spiegando che gli agenti, "messa in sicurezza la zona e verificata la pericolosità della situazione per la pubblica incolumità" hanno abbattuto l'animale, di grosse dimensioni. La polizia provinciale è intervenuta dopo una segnalazione che indicava l'ungulato "prossimo all'ingresso della scuola".

Il Comune di Fiesole, prosegue la Metrocittà, "ha provveduto alla sanificazione dell'area e ha avviato il monitoraggio ambientale per creare condizioni di allontanamento della fauna selvatica". (ANSA).