Covid: Toscana, 1.247 nuovi casi, tasso positivi al 5,31%

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 1.247 su 23.470 test di cui 13.192 tamponi molecolari e 10.278 test rapidi, con un tasso dei nuovi positivi del 5,31% (13,3% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook.

Il numero dei nuovi casi è più alto di ieri (erano 1.106), ma in proporzione è cresciuto meno di quello dei test (erano 12.710), per cui il tasso di nuovi positivi è in netta flessione (era dell'8,7%). (ANSA).