Calcio: 5 positivi nel Pordenone, a rischio gara di Empoli

(ANSA) - PORDENONE, 16 MAR - Il Pordenone Calcio ha comunicato che nel corso degli ultimi controlli effettuati stamani sono stati riscontrati 3 ulteriori casi di positività al Covid-19 fra i membri del gruppo squadra, che portano il totale degli atleti contagiati a 5.

"Gli stessi, seguiti ora dall'Asl di competenza - si legge nella nota diffusa dalla società neroverde -, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali".

La società, d'intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc.

La squadra si trova già ad Empoli in vista della gara di stasera, valida per la 29/a giornata di serie B. Tuttavia, vista l'evoluzione delle ultime ore, cresce la preoccupazione nel club friulano e saranno effettuati ulteriori controlli per capire se il focolaio si è allargato e se sarà chiesto il rinvio del match qualora si raggiungessero gli 8 calciatori positivi. (ANSA).