ANSA-IL-PUNTO/COVID; Toscana; finora vaccinato 22% over 80

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Circa quattro anziani over 80 su cinque in Toscana devono ancora ricevere la prima dose di vaccino contro il Covid. Secondo i dati in possesso della Regione, gli ultraottantenni che hanno ricevuto almeno una dose di Pfizer sono 70.482, ossia il 22% del totale (320.589 secondo i dati Istat). Secondo quanto appreso, tra i vaccinati ci sono tutti gli ospiti delle Rsa della regione, 7.597. 62.885 coloro che hanno ricevuto il vaccino dai medici di medicina generale.

Sul fronte della pandemia oggi il report indica 1.247 positivi in più rispetto a ieri, con un tasso di positività che scende al 5,3% è risultato positivo. Si registrano purtroppo altri 18 decessi e salgono ancora i ricoveri: sono 1.669, 26 in più rispetto a ieri, di cui 239 in terapia intensiva (2 in meno).

Intanto diventa rossa, da giovedì, anche Seravezza in Versilia (Lucca), che segue così le sorti di Viareggio. Ma, avverte la Regione, tutta la Versilia è "sorvegliata speciale": "L'intera area sociosanitaria registra una incidenza, su sette giorni, di 272. Se il parametro si mantenesse su questo valore o addirittura dovesse aumentare, credo che nella riunione che faremo venerdì prossimo a livello regionale per fare il punto, l'intera Versilia dovrebbe prendere in considerazione l'ingresso in zona rossa, così come prevede il decreto del Governo", ha detto il governatore Eugenio Giani.

Appello infine dei sindaci dei 16 comuni della Società della salute Valli Etrusche della Toscana, a cui fanno riferimento comuni delle province di Pisa e Livorno. "Non venite nelle seconde case: aiutateci a controllare la pandemia, nell'interesse di tutti", dicono all'unisono i primi cittadini di Bibbona, Campiglia Marittima, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Piombino, Riparbella, Rosignano, Santa Luce, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.

