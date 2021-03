Vaccini: Toscana inefficiente su over 80,appello 'letterati'

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - "Siamo cittadini toscani over 80 che intendono, allarmati, evidenziare il grado di inefficienza della regione Toscana nell'organizzare la vaccinazione di chi ha raggiunto la nostra età. E l'inefficienza produce morte". Inizia così l'appello al governatore della Toscana Eugenio Giani promosso dal letterato Giovanni Falaschi e sottoscritto, tra gli altri, da Emilio Giannelli, Enzo Cheli, Adriano Prosperi, Roberto Barzanti, Attilio Brilli, Romano Luperini e Livi Bacci.

"Il 13 marzo - spiegano gli 'intellettuali' nella loro lettera di protesta indirizzata anche all'assessore toscano alla sanità Simone Bezzini e al ministro della salute Roberto Speranza - si registrava che le vaccinazioni degli over 80 in Toscana erano state in tutto 57mila dall'inizio della pratica vaccinatoria: e questo è il secondo dato peggiore in tutta l'Italia". "Sulla stampa si leggono dati allarmanti, e cioè che oggi arriveranno 26mila dosi, ma poco meno di 10mila di queste sono destinate ai richiami - prosegue la lettera -. E i mai vaccinati? Quotidianamente aumenta in Italia il numero dei morti, e di essi poco più dei 4/5 sono in Italia over 80".

Per i firmatari dell'appello, "se la regione avesse provveduto a vaccinare per primi gli over 80 dopo naturalmente le categorie a rischio i numeri drammatici che si leggono quotidianamente sarebbero stati in calo anziché in aumento".

"Per questo motivo - conclude la lettera -, ci rivolgiamo a voi affinché provvediate con urgenza a quanto siete per legge obbligati a fare, e cioè preoccuparvi della categoria più a rischio, che è quella degli over 80". (ANSA).