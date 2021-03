Covid: Toscana, in una settimana + 267 ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 44 ricoveri di pazienti Covid, che portano il numero complessivo a oltre 1.600, per la precisione 1.643 di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). Lunedì 8 marzo i ricoverati erano 1.376 ricoverati di cui 202 in terapia intensiva: in una settimana sono così aumentati di 267 i pazienti nei reparti Covid e di 39 in rianimazione, Nell'ultimo report diffuso dalla Regione si contano purtroppo anche 11 decessi - 7 uomini e 4 donne, con un'età media di 82,5 anni - che portano il totale complessivo a 4.952: una settimana fa era 4.816. E' di 174.088 il dato totale dei contagiati, 1.106 in più, età media 44 anni, rispetto a ieri, un numero in calo ma non il tasso di positività pari allo 8,7% su 10.923 tamponi molecolari e 1.787 antigenici rapidi (ieri erano stati quasi il doppio, 21.240). Sono invece 6.322 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,5% è risultato positivo. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570, gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri.

Riguardo alle singole province Grosseto, solitamente fanalino di coda (è quella con il tasso di notifica più basso, 2.725 per 100.000 abitanti), è sembrata fare un balzo: + 149 casi nelle ultime 24 ore secondo il dato diffuso dalla Regione. Nessun nuovo focolaio, ha ore dopo precisato la Asl: "Il repentino aumento dei contagi rispetto a quelli dei giorni scorsi non è dovuto a nessuna causa di carattere epidemiologico o sanitario, bensì a un guasto tecnico-informatico che dalla mezzanotte del 12 marzo non ha consentito la corretta trasmissione dei dati dal gestionale Asl alla piattaforma regionale Sispc", così il dato è "il cumulativo dei casi di ieri, ovvero dalle 14 del 14 marzo alle 14 di oggi, e dei due giorni precedenti, a partire dalle 14 del 12 marzo".