Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - Sono circa 34mila le somministrazioni di vaccino Astrazeneca prenotate questa settimana, fino al 21 marzo, in Toscana e annullate in base allo stop arrivato dall'Aifa. E' quanto annuncia la Regione in una nota. In Toscana, si spiega, la vaccinazione con dosi Astrazeneca è stata "sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni" a partire da quelle in corso oggi pomeriggio, circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi a domenica, conclude la nota, sono sospese circa 34mila prenotazioni in tutto.

Intanto riguardo all'andamento della pandemia nelle ultime 24 ore sono stati 1.106 i nuovi casi con un tasso di positività salito all'8,7% a fronte di 12.710 tamponi (praticamente dimezzati i test rispetto a ieri). Purtroppo ci sono stati altri 11 decessi ed è in aumento il numero dei ricoveri: nelle ultime ce ne sono stati altri 44 che portano il numero complessivo a oltre 1.600, per la precisione 1.643 di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). Lunedì 8 marzo i ricoverati erano 1.376 ricoverati di cui 202 in terapia intensiva: in una settimana sono così aumentati di 267 i pazienti nei reparti Covid e di 39 in rianimazione. E a causa dell'aumento dei ricoveri avviata negli ospedali della Asl Toscana Centro, competente per i territori di Firenze, Prato e Pistoia, la sospensione dell'attività chirurgica programmata.

