Atletica: Iapichino,al lavoro per Olimpiadi e Mondiali Jrs.

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAR - "Abbiamo incentrato ormai la stagione sulle Olimpiadi, però senza dimenticare i Mondiali juniores che si terranno due settimane dopo le Olimpiadi: adesso iniziamo la preparazione, lavorando per questi due obiettivi principali, passando per un altro paio di competizioni".

Lo ha spiegato Larissa Iapichino, saltatrice delle Fiamme Gialle, che oggi ha ricevuto il Pegaso d'oro della Regione Toscana. "E' un onore - ha aggiunto - ricevere questo premio.

Mi sento profondamente toscana e cerco sempre di portare in alto la mia città e la mia regione. Sono senza parole. Spero con le mie imprese di dar lustro a questa bellissima terra, di poter sentir parlare della nostra regione e della nostra città in ambito sportivo sia per il Golden Gala che potrebbe tenersi qui a Firenze, sia per le imprese mie ma anche del pesista Fabbri o di chiunque altro. Voglio ringraziare il mio gruppo sportivo militare, a cui sono molto riconoscente, al mio comandante che mi danno sostegno ogni giorno, sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro". (ANSA).