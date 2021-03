Covid: in Toscana altri 19 morti

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - In Toscana si registrano altri 19 decessi per Covid 19 nelle ultime 24 ore. Si tratta di 11 uomini e 8 donne, con un'età media di 77,1 anni.

Con 1.305 nuovi positivi ai test Covid i toscani in questo momento affetti dal virus salgono a 24.265. Nell'ultimo giorno i guariti sono stati 750 (+ 0,5%). Su oltre 24 mila malati accertati, solo in 1.599 (+ 50 su ieri) sono ricoverati in ospedale e di questi in 236 (+19) nelle terapie intensive. Gli altri, 22.666, sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi o risultano privi addirittura di sintomi: 486 in in più nelle 24 ore. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime 24 ore sono stati, rispettivamente, 15.579 e 5,661. Di questi il 6,1% è risultato positivo. Se il calcolo viene fatto sui soli soggetti testati (10.941, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale all'11,9%. I nuovi positivi del bollettino di oggi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno prima e l'età media è di circa 43 anni. (ANSA).