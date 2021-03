Covid: Toscana, altri 20 morti, terapie intensive stabili

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAR - E' di 1.326 nuovi casi, età media 45 anni circa, e di altri 20 decessi (totale 4.922 vittime), età media 79,4 anni, l'aggiornamento Covid delle 24 ore in Toscana.

Tra i nuovi casi, 1.287 sono stati confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 171.677 i casi di positività al Coronavirus (+0,8% sul giorno precedente) mentre i guariti sono stati 771 e crescono dello 0,5% raggiungendo quota 143.026. Gli attualmente positivi sono 23.729 (+2,3% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.549 (+39 unità su ieri; 217 in terapia intensiva, uno meno). Altri 22.180 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+496 unità, +2,3%). Inoltre, in 'quarantena' ci sono 38.861 persone (-1.226 su ieri, -3,1%) isolate in sorveglianza attiva Asl dopo contatti con contagiati. (ANSA).