Maltempo: in Toscana codice giallo per vento e mareggiate

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - In Toscana vento e possibili mareggiate sulla costa centro-settentrionale e sull'Arcipelago toscano, vento anche sui crinali appenninici e relative aree sottovento. Per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 15 di oggi, venerdì 12 marzo, alla mezzanotte di domani, sabato 13 marzo.

Oggi vento forte da ovest sud-ovest, in particolare su Arcipelago, costa centro settentrionale e crinali appenninici.

Prevista una attenuazione nella prima parte di domani, sabato, con venti di Libeccio nuovamente in rinforzo dal pomeriggio su Arcipelago, costa centro settentrionale e crinali appenninici e relative aree sottovento. Per quanto riguarda il mare, oggi, sarà molto mosso o temporaneamente agitato a nord dell'Elba.

Successiva temporanea attenuazione e nuovo aumento del moto ondoso dal pomeriggio di domani con mare fino ad agitato in serata a nord di Capraia. (ANSA).