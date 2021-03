Incidenti lavoro: cade da tetto fabbrica in Mugello, grave

(ANSA) - BARBERINO DI MUGELLO (FIRENZE), 12 MAR - Incidente sul lavoro questa mattina in una fabbrica della zona industriale 'La Lora' a Barberino di Mugello (Firenze) dove un uomo di 48 anni, mentre stava lavorando, è caduto dal tetto.

L'allarme è scattato immediatamente, sul posto è giunta un'ambulanza della Pubblica assistenza del comune mugellano ma, fanno sapere i soccorritori, viste le condizioni critiche dell'uomo, è stato attivato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 48enne all'ospedale fiorentino di Careggi dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto il personale del Psill (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della Asl ed i carabinieri della stazione di Barberino di Mugello per gli accertamenti. (ANSA).