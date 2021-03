Covid:Toscana;25 morti, 1.510 ricoverati, intensiva va a 218

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAR - E' di altri 1.304 positivi in più su ieri pari al +0,8% (1.277 da tampone molecolare e 27 da test antigenico, età media 46 anni) e di altri 25 decessi (età media 80,5 anni) per un totale di 4.902 vittime, il report delle 24 ore della Regione Toscana sull'andamento del Coronavirus, che segna un rialzo a 218 del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (+10 in un solo giorno). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono saliti a 170.351 i casi totali di positività al Coronavirus, mentre i guariti delle 24 ore sono stati 982 (+0,7%) raggiungendo quota totale di 142.255 unità.

Gli attualmente positivi sono ora 23.194 (+1,3% su ieri) di cui ricoverati 1.510 (+22 su ieri pari al +1,5%; 218 in terapia intensiva, cioè +10 su ieri pari al +4,8%). Ci sono altri 21.684 positivi Covid in isolamento a casa (+275 su, +1,3%). Ci sono inoltre 40.087 (+19 unità) persone isolate, in sorveglianza attiva Asl per aver avuto contatti con persone contagiate.

