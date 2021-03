Carlo Conti, a 60 anni guardo avanti con serenità

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Quasi cento trasmissioni nel curriculum, tre Festival di Sanremo, mai uno sgarbo a un/a collega neanche della concorrenza, Conti taglia l'importante traguardo dei 60 anni (è nato a Firenze il 13 marzo 1961): è uno dei conduttori più amati, garbati e professionali della televisione italiana, mai una sbavatura, mai una polemica, una cifra la sua assolutamente predominante è la professionalità. "Vivo una fase in cui mi considero un privilegiato, l'ultimo anno è stato intenso dal punto di vista lavorativo e il Covid mi ha messo a dura prova facendomi riflettere sulle priorità della mia vita, che sono gli affetti, mia moglie, mio figlio Matteo, gli amici più cari e l'amore del pubblico a cui devo rivolgere un ringraziamento particolare per il sostegno in questi 40 anni, ci sono sempre stati, ho tutto quello che desidero, l'unica cosa che chiedo ogni giorno è la salute per me e per le persone a cui voglio bene". La seconda edizione della Corrida è stato il primo programma interrotto per il lockdown esattamente un anno fa, alla seconda puntata "era impossibile farlo con lo studio vuoto". Non si è fatto mancare nulla professionalmente: "Un anno caratterizzato da tante prime volte. La pandemia, la televisione senza pubblico: i David di Donatello con gli artisti collegati, la solidarietà con Gianni Morandi davanti alla basilica di San Francesco ad Assisi, per finire in smart working a Tale e quale... fino al successo di Affari tuoi (Viva gli Sposi). Cosa posso augurarmi? Che il vaccino ci aiuti a tornare alla vita di prima, che possiamo tornare ad abbracciarci e a sorridere". E presto lo ritroveremo ad aprile con la seconda edizione dello show di Rai1 Top Dieci: pronto alla guida del varietà che vede contrapposte due squadre, composte da volti noti dello spettacolo, sfidarsi su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana. Ma già protagonista di una serata evento di A Grande richiesta dedicata ai Ricchi e Poveri, ospite dell'amico Giorgio Panariello e di Marco Giallini a Lui è peggio di me ed ospite speciale del nuovo show di Rai1 con Serena Rossi Canzone Segreta. (ANSA).