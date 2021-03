Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Sospeso in Toscana l'utilizzo di 15 dosi non ancora utilizzate del lotto Abv2856 del vaccino AstraZeneca, come da indicazione precauzionale di Aifa su tutto il territorio nazionale in seguito ad alcuni eventi avversi gravi. Il lotto, oggetto di indagini, è arrivato in Toscana lo scorso mese: dall'11 al 23 febbraio, spiega la Regione, somministrate 15.743 dosi senza che siano emerse "criticità particolari" in chi ha ricevuto la prima dose. Procede con regolarità la somministrazione delle dosi AstraZeneca relativamente ad altri lotti.

Riguardo all'andamento dell'epidemia in Toscana "dai dati che ho io siamo in un coefficiente alto, ma della zona arancione", ha spiegato il governatore Eugenio Giani. Prato intanto già sa che passerà in zona rossa. Il Comune ha spiegato che con i 136 positivi odierni si "supera abbondantemente la quota dei 250 casi ogni 100mila abitanti e, ancora prima dell'ufficialità di domani, è certo che da lunedì la provincia pratese sarà zona rossa. Questo comporterà purtroppo anche la sospensione delle lezioni in presenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado", anche se il sindaco Matteo Biffoni aveva chiesto di tenerle aperte.

Sui dati l'ultimo report conta 1.302 casi, in aumento così come il tasso di positività, al 5,1%. E salgono ancora i ricoveri che sfiorano quota 1.500: rispetto a ieri sono cresciuti di 32, arrivando a 1.488 di cui 208 in terapia intensiva (stabili). Purtroppo si registrano anche altri 20 decessi. Intanto a Firenze primo caso di variante indiana del Covid-19, colpita un'infermiera che era già stata vaccinata con due dosi Pfizer: essendo un'immunodepressa, è stato spiegato da fonti sanitarie, potrebbe aver sviluppato pochi anticorpi. Ad oggi in Italia, secondo l'Ordine dei medici di Firenze, sono 347 i casi di variante indiana. (ANSA).