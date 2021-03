Uffizi: superati 100mila follower su Fb a un anno debutto

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Oltre 100mila follower per il profilo Facebook della Gallerie degli Uffizi a un anno dal debutto sul social network. Lo fa sapere, in una nota, il museo fiorentino ricordando che il profilo è stato creato il 10 marzo scorso, all'indomani del lockdown.

A oggi, si spiega, le Gallerie hanno 836.501 seguaci su tutti i profili social: in testa c'è Instagram, con 615.085, quindi Facebook, arrivato in 12 mesi a 101.780 follower, poi Tik Tok, 70.615 in otto mesi, infine Twitter con 49.021. (ANSA).