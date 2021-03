Covid: Viareggio rossa; scritta gigante 'Basta' su negozio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 MAR - Vistosa protesta di un parrucchiere in pieno centro di Viareggio (Lucca), comune 'zona rossa' Covid, per la chiusura del suo esercizio. A caratteri cubitali, di colore bianco, ha scritto la parola 'Basta' sulle vetrine del negozio che si trova in via Ugo Foscolo, strada frequentata anche con le restrizioni per la sua centralità. La scritta è un evidente riferimento per criticare il provvedimento di netta chiusura delle attività tipo la sua, che oltre alla barberia comprende anche un centro estetico. Ciascuna lettera della parola 'Basta' campeggia per verticale, ciascuna su ognuna delle cinque vetrine ed è facilissimo notare questa manifestazione di dissenso che testimonia lo stato di esasperazione dopo ormai un anno di sacrifici causati dal Covid.

