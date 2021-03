Covid: Toscana;altri 20 morti,crescita ricoveri non si ferma

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Sono 1.293 i nuovi contagiati in Toscana rispetto a ieri, con un tasso di positività su 16.860 tamponi molecolari e 9.086 antigenici rapidi pari al 5% (è invece del 10,2% su 12.643 soggetti testati oggi, escludendo i tamponi di controllo). In crescita quindi rispetto a ieri e il numero complessivo giornaliero dei casi e il tasso dei positivi sui tamponi effettuati: erano 1.101 e 4,22. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono in totale 167.745 i contagiati. Si registrano purtroppo altri 20 decessi - 11 uomini e 9 donne con un'età media di 81,9 anni - che portano il totale a 4.857. Non si arresta poi la crescita dei ricoveri: oggi sono complessivamente 1.456, 32 in più rispetto a ieri (più 2,2%), di cui 208 in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri.

L'età media dei 1.293 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). Tra le province Firenze registra un aumento di 295 casi (complessivi 45.406), Lucca 152 (17.347), Pistoia 144 (15.772), Arezzo 140 (15.360), Pisa 127 (21.364), Prato 124 (14.226), Siena 108 (9.086), Livorno 75 (12.694), Grosseto 65 (5.610), Massa Carrara 63 (10.325).

I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 140.391 (83,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 22.497, +1,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 21.041 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (308 in più rispetto a ieri, più 1,5%). Sono 40.933 (676 in più rispetto a ieri, più 1,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).