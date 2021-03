Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - I dati sull'andamento dell'epidemia in Toscana sono "sostanzialmente da zona arancione" ma "al limite". A parlare è il presidente della Toscana Eugenio Giani che spiega di rimettersi alle decisioni del Cts. Sui rischi interviene anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che per il capoluogo toscano spiega che "non sarà facile resistere" alla zona rossa: "E' chiaro che se la situazione delle province circostanti a Firenze continuerà su questi ritmi anche la città di Firenze rischia di non reggere, sia dal punto di vista del contagio, sia dal punto di vista delle strutture ospedaliere". Intanto Nardella ha spiegato che sta per firmare l'ordinanza sulle nuove restrizioni alla 'movida', in vigore da venerdì.

Sull'andamento dell'epidemia prevale il segno più: in crescita rispetto a ieri il numero dei contagi giornalieri, il tasso di positività e i ricoveri. Sono 1.293 i nuovi contagiati, con il 5% di positivi su 16.860 tamponi molecolari e 9.086 antigenici rapidi: ieri i nuovi casi erano stati 1.101 e il tasso di positività del 4,22. Quanto ai ricoveri, sono complessivamente 1.456, 32 in più rispetto a ieri (più 2,2%), di cui 208 in terapia intensiva, 1 in meno. Si registrano purtroppo anche altri 20 decessi.

Fronte vaccini, riaperte da oggi le agende per le prenotazioni, col portale regionale in tilt a tratti. la riprensa delle prenotazioni riguarda le categorie già presenti (scuola, forze dell'ordine e uffici giudiziari) con l'aggiunta delle persone nate tra il 1941 e il 1944. L'avvio, annunciato per le ore 9, ha registrato circa mezz'ora di ritardo, fa sapere la Regione, perché si aspettava la conferma definitiva dell'arrivo delle 40mila dosi di Astrazeneca attese questa settimana. Aperte le agende, il sistema ha registrato, alle ore 11, 10.400 prenotazioni per il vaccino Astrazeneca. Il sito ha poi continuato a funzionare a singhiozzo anche nel corso del pomeriggio a causa di problemi tecnici alle ore 14 la piattaforma aveva oltre 45mila connessioni in coda. (ANSA).