Covid: Firenze, in weekend stop alcol e stazionamento in 4 aree

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Stop alla vendita e all'asporto di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale oltre al divieto di consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico e al divieto di stazionamento nelle quattro aree del centro più a rischio assembramento, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 22. Lo stabilisce la nuova ordinanza firmata oggi dal sindaco Dario Nardella per prevenire gli assembramenti e contenere il rischio di contagio del Covid-19.

Riguardo all'alcol il divieto vale sull'intero territorio comunale salva la possibilità di consegna a domicilio. Riguardo al divieto di stazionamento - salva l'attesa in coda per poter accedere agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle distanze minime interpersonali - è previsto per la zona di Santa Croce (interessate borgo La Croce, piazza Sant'Ambrogio, via Pietrapiana, via Giuseppe Verdi, via dell'Agnolo); in piazza Ss.Annunziata; per S.Spirito (nella piazza omonima, in via dei Michelozzi tra piazza S. Spirito e borgo Tegolaio e via del Presto di San Martino tra borgo Tegolaio e via de' Coverelli); per l'area intorno a piazza Repubblica (piazza Strozzi, via degli Anselmi, via dei Sassetti, piazza dei Davanzati, via Pellicceria, piazza della Repubblica, via dei Brunelleschi, via di Porta Rossa tra via Pellicceria e via Monalda, via Calimala tra via di Porta Rossa e piazza della Repubblica, via dei Lamberti tra via Pellicceria e via Calimala, via dei Cavalieri, via San Miniato fra le Torri). La violazione dei divieti prevede una sanzione fra 400 e 1.000 euro. L'ordinanza firmata lo scorso 4 febbraio sul divieto di stazionamento in Sant'Ambrogio è stata revocata. (ANSA).