Covid: avanza in Toscana, 21 morti e oltre 22.000 positivi

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Il Covid in Toscana avanza con altri 1.001 nuovi casi (+0,6%, età media 45 anni) e altri 21 decessi (età media 82,8) censiti nel report delle 24 ore. I nuovi positivi sono stati rivelati da tampone molecolare (963) e da test rapido antigenico (38). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana salgono quindi a 166.452 i casi di positività al Coronavirus mentre il totale delle vittime è andato a 4.837 persone. I guariti delle 24 ore sono stati 746 e crescono dello 0,5%, raggiungendo quota 139.458 unità. Gli attualmente positivi sono adesso 22.157 (+1,1%) di cui 1.424 ricoverati in ospedale (+48 pari al +3,5%, tra loro 209 in terapia intensiva, 7 in più pari al +3,5%). Sono 20.733 i positivi in isolamento a casa con sintomi o asintomatici (+186 su ieri, +0,9%). Rialzo netto delle quarantene: ci sono oggi 40.257 persone (+1.108 su ieri, +2,8%) isolate a domicilio, in sorveglianza attiva Asl.

