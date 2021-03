Contrabbando orologi lusso, acquistati esemplari per 50 mln

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAR - Avrebbe acquistato in Italia e rivenduto orologi per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro in sei anni, il gruppo criminale specializzato nel contrabbando scoperto da guardia di finanza e agenzia delle dogane di Firenze.

Orologi di pregio acquistati in Italia da una ditta di Hong Kong, in regime di non imponibilità Iva poiché diretti all'esportazione, che invece di arrivare in Cina venivano rivenduti in Italia attraverso pagamenti in contanti. La Gdf e l'agenzia delle dogane hanno sottoposto a misure cautelari tre uomini accusati di associazione a delinquere di carattere transnazionale finalizzata al contrabbando aggravato di orologi di lusso. Per i tre il gip di Firenze Angela Fantechi ha disposto l'obbligo di dimora, il divieto di espatrio e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sequestrati nel corso delle indagini 86 orologi di pregio per un valore di circa 1 milione di euro. (ANSA).